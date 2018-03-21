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"Не дрожжи, а сплошное ГМО": Ученые рассказали, чем будут "охмелять" пиво

21 марта 2018, 19:24  •  33 • В мире
Ученые изобрели продукт, при применении которого в пиво для появления у него специфического аромата уже не нужно будет добавлять хмель.
Сейчас датские и американские биологи похвалились тем, что успешно создали новый продукт, который изрядно потеснит хмель на пивном рынке. И хотя выведенный учеными новый "охмелитель" - это полностью генетически модифицированный продукт, ученые с радостью делятся своей находкой с читателями журнала Nature Communications.
"Создавая эти дрожжи, мы сконцентрировались на том, чтобы заставить их производить весь набор "хмельных" молекул, а не максимизировать выработку лишь одной из них, - говорится в исследовании. - Наши дрожжи более стабильны по своим вкусовым характеристикам, чем традиционные концентраты хмеля".
Специалисты уверяют, что сейчас крупные пивоваренные компании все равно отказались от использования натуральных шишек хмеля, заменив их экстрактом. Теперь экстракт можно заменить на ГМ-дрожжи.

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