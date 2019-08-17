Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Женщинам разрешили убиваться по-новому: Минтруд реализует феминистские планы Соб...
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возм...
О чём "посекретничают" Путин и Макрон в летней резиденции: Ушаков раск...
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на з...
Главная / Политика

"Не дожидаясь Трампа": Экс-глава МИД Франции призвал быстрее наладить отношения с Россией

17 августа 2019, 10:09  •  86 • Политика
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
По словам экс-министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, сейчас крайне важно налаживать отношения с Россией. Причем, это надо сделать до того, как это сделает американский президент Дональд Трамп.
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, — цитирует Ведрина Figaro. – Вообще цель, неоднократно сформулированная президентом Франции Эммануэлем Макроном, заключается в том, чтобы вновь "связать Россию с Европой"".
Он подчеркнул, что таким образом можно исправить непоследовательную политику Запада последних лет. Последствия такой политики, по его словам, в том, что Европа толкнула Россию к Китаю.
"Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением", - отметил Ведрин.
Ранее в Европе неоднократно высказывали мысль о том, что нужно возрождать отношения с Россией, потому что она - сильный партнер и надежный сосед. Об этом говорили и в Германии, и в Австрии, и в Италии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
17 августа 2019, 03:39
Рация и толстая стена бетона: DailyMail учит американцев выживанию в ядерной войне с русскими
17 августа 2019, 10:09
Женщинам разрешили убиваться по-новому: Минтруд реализует феминистские планы Собчак
16 августа 2019, 14:39
Немецкие "зеленые" заподозрили Россию в подкупе депутатов: В бундестаге ищут шпионов, упущенных контрразведкой
16 августа 2019, 15:54
В МИД РФ сообщили, что на атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян
16 августа 2019, 17:54
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
16 августа 2019, 11:24
Сценарист "Чернобыля" подкинул организаторам митингов в России тему для протестов
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 03:39
Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
17 августа 2019, 00:24
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возмещени...
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявле...
17 августа 2019, 00:24
"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
11 августа 2019, 07:54
События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
15 августа 2019, 23:54
«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.