"Не дожидаясь Трампа": Экс-глава МИД Франции призвал быстрее наладить отношения с Россией

По словам экс-министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, сейчас крайне важно налаживать отношения с Россией. Причем, это надо сделать до того, как это сделает американский президент Дональд Трамп.

"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, — цитирует Ведрина Figaro. – Вообще цель, неоднократно сформулированная президентом Франции Эммануэлем Макроном, заключается в том, чтобы вновь "связать Россию с Европой"".

Он подчеркнул, что таким образом можно исправить непоследовательную политику Запада последних лет. Последствия такой политики, по его словам, в том, что Европа толкнула Россию к Китаю.

"Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением", - отметил Ведрин.

Ранее в Европе неоднократно высказывали мысль о том, что нужно возрождать отношения с Россией, потому что она - сильный партнер и надежный сосед. Об этом говорили и в Германии, и в Австрии, и в Италии.