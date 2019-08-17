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"Не дожидаясь Трампа": Экс-глава МИД Франции призвал быстрее наладить отношения с Россией
17 августа 2019, 10:09 • 86 • Политика
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
По словам экс-министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, сейчас крайне важно налаживать отношения с Россией. Причем, это надо сделать до того, как это сделает американский президент Дональд Трамп.
"Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, — цитирует Ведрина Figaro. – Вообще цель, неоднократно сформулированная президентом Франции Эммануэлем Макроном, заключается в том, чтобы вновь "связать Россию с Европой"".
Он подчеркнул, что таким образом можно исправить непоследовательную политику Запада последних лет. Последствия такой политики, по его словам, в том, что Европа толкнула Россию к Китаю.
"Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением", - отметил Ведрин.
Ранее в Европе неоднократно высказывали мысль о том, что нужно возрождать отношения с Россией, потому что она - сильный партнер и надежный сосед. Об этом говорили и в Германии, и в Австрии, и в Италии.
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