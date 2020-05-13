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"Не дождутся": Пушков ответил "польским читателям" и "балтийским хулителям"

13 мая 2020, 03:55  •  239 • Политика
Сенатор Пушков ответил на статью в ИноСМИ, в которой "польские читатели" заявляют о том, что скоро у России не останется денег на содержание её бравой армии. "Не дождутся", - подчеркнул политик.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию "польских читателей" на статью в издании Interia, посвящённую обращению президента России Владимира Путина к выпускникам военных вузов. Свой ответ политик опубликовал на странице в Twitter.
Речь идёт о материале ИноСМИ, в котором приводится как перевод материала польского издания Interia, так и комментарии читателей. В одном из таких комментариев выражается надежда на то, что у России скоро кончатся деньги на содержание армии.
"Не дождутся. Ни "польские читатели", ни британские "писатели", ни американские воители, ни балтийские хулители", - написал Пушков в соцсети.
Он посоветовал всем вышеперечисленным категориям больше беспокоиться о собственном финансовом состоянии, а не заглядывать в чужие карманы.
Напомним, что ранее сенатор Пушков напомнил США, кто взял Берлин в 1945 году. Он возмутился тем, что Соединённые Штаты приписали все заслуги себе, пишет Nation News.
Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov

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