"Не дождутся": Пушков ответил "польским читателям" и "балтийским хулителям"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию "польских читателей" на статью в издании Interia, посвящённую обращению президента России Владимира Путина к выпускникам военных вузов. Свой ответ политик опубликовал на странице в Twitter.

Речь идёт о материале ИноСМИ, в котором приводится как перевод материала польского издания Interia, так и комментарии читателей. В одном из таких комментариев выражается надежда на то, что у России скоро кончатся деньги на содержание армии.

"Не дождутся. Ни "польские читатели", ни британские "писатели", ни американские воители, ни балтийские хулители", - написал Пушков в соцсети.

Он посоветовал всем вышеперечисленным категориям больше беспокоиться о собственном финансовом состоянии, а не заглядывать в чужие карманы.

Напомним, что ранее сенатор Пушков напомнил США, кто взял Берлин в 1945 году. Он возмутился тем, что Соединённые Штаты приписали все заслуги себе, пишет Nation News.

Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov