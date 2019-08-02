"Не дождетесь": Слухи об отставке Богдана опровергли в офисе Зеленского

Бывшего адвоката и советника по юридическим вопросам Игоря Коломойского Андрея Богдана на должность главы своей администрации Владимир Зеленский назначил 21 мая. И вот прошло чуть больше двух месяцев, как СМИ сообщают о его отставке.

Более того, украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники озвучило и причину этого внезапного ухода юриста: якобы сделать такой шаг Богдана заставил "ультиматум со стороны США".

Дело в том, что Богдана в Вашингтоне напрямую связывают с олигархом Коломойским, который в США стал персоной нон грата. И до тех пор, пока Богдан является главой офиса президента Украины, администрация Белого дома не хотела согласовывать встречу Дональда Трампа с Зеленским, по крайней мере, до президентских выобров-2020.

Однако позднее представитель администрации украинского президента Руслан Рябошапка заявил, что все это – только слухи, которые кто-то специально распространяет, чтобы навредить Богдану.

"Это ерунда! Не дождетесь", - заявил Рябошапка.