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"Не дождетесь": Слухи об отставке Богдана опровергли в офисе Зеленского
02 августа 2019, 06:09 • 73 • В мире
Украинские СМИ в четверг, 1 августа, неожиданно "отправили в отставку" Андрея Богдана, возглавляющего администрацию президента Украины. Однако вскоре эта информация была опровергнута: "Не дождетесь", - ответили из офиса Зеленского.
Бывшего адвоката и советника по юридическим вопросам Игоря Коломойского Андрея Богдана на должность главы своей администрации Владимир Зеленский назначил 21 мая. И вот прошло чуть больше двух месяцев, как СМИ сообщают о его отставке.
Более того, украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники озвучило и причину этого внезапного ухода юриста: якобы сделать такой шаг Богдана заставил "ультиматум со стороны США".
Дело в том, что Богдана в Вашингтоне напрямую связывают с олигархом Коломойским, который в США стал персоной нон грата. И до тех пор, пока Богдан является главой офиса президента Украины, администрация Белого дома не хотела согласовывать встречу Дональда Трампа с Зеленским, по крайней мере, до президентских выобров-2020.
Однако позднее представитель администрации украинского президента Руслан Рябошапка заявил, что все это – только слухи, которые кто-то специально распространяет, чтобы навредить Богдану.
"Это ерунда! Не дождетесь", - заявил Рябошапка.
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