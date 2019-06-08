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"Не допустим!": В Киеве бросили все силы против новых мирных предложений по Донбассу

08 июня 2019, 00:09  •  82 • Политика
Новые мирные предложения по Донбассу, едва прозвучав в Минске, уже встретились с яростным сопротивлением Киева. "Не допустим!" - негодует спикер Верховной рады Андрей Парубий, услышавший о предложении запретить ответный огонь в зоне конфликта. Генпрокурор Украины Юрий Луценко поспешил ударить уголовными делами по новым предложениям мирного урегулирования войны в Донбассе, голос подал и экс-президент Пётр Порошенко, который всеми силами пытается остаться значимой фигурой на политической арене.
Напомним, что заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошло 5 июня. Представитель украинской делегации экс-президент Украины Леонид Кучма предложил прописать в новых договорённостях о режиме тишины в зоне вооружённого конфликта норму "не стрелять в ответ".
Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в Станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности снятие блокады с Донбасса.
Участники переговоров, состоявшихся в Минске, пришли к консенсусу, что новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.
При этом, уточнял полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, разведение сил в Станице Луганской должно начаться с 10 июня, поскольку на данном участке с 28 мая не было зафиксировано обстрелов. Кстати, встреча контактной группы по Донбассу стала первой после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.
Тем временем в Киеве приняли новые предложения в штыки. Так, генпрокурор Луценко сразу отреагировал заявлением, что по этим предложениям возбуждено три уголовных дела. Как уточняет "Лента" со ссылкой на украинские СМИ, речь идёт об обвинениях в государственной измене, подготовке к финансированию терроризма и подготовке к препятствованию украинской армии. "Победа будет за нами", - обратился Луценко, назвав оппонентов реваншистами и капитулянтами. Правда, интрига, кого именно он имел в виду, остаётся - поскольку генпрокурор не осмелился прояснить это сам и скрыл, есть ли в делах фигуранты.
Парубий поспешил оценить запрет на ответный огонь по противнику по-своему: дескать, это не что иное, как путь к капитуляции Киева. "Не допущу такого развития событий", - заявил спикер рады. К нему присоединился и экс-президент Порошенко, который сравнил инициативу Кучмы с расстрелом украинских солдат.
К слову, каратели и без того никогда не рвались выполнять соглашения в Минске. К примеру, на недавний праздник Ураза-байрам они обстреляли мечеть в Донецке. Практически каждую неделю защитники Донбасса регистрируют новые обстрелы в свою сторону - объявленные перемирия карателей не интересуют.

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