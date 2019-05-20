|
"Не допущу, чтобы это произошло": Трамп не позволит Ирану иметь ядерное оружие
20 мая 2019, 10:54 • 53 • В мире
Американский лидер в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что у Ирана не будет ядерного вооружения – он не допустит, чтобы это произошло.
Пока планы Трампа относительно Тегерана ограничены "экономическим вторжением". По словам президента США, он "не хочет сражаться". Тем не менее в некоторых ситуациях приходится идти на более жесткие шаги. И он намерен не дать Ирану возможности обладать ядерным оружием, потому что "просто нельзя допустить, чтобы это произошло", - заявил Трамп.
Напомним, на прошлой неделе на фоне растущей напряженности в отношениях с Тегераном президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану развернуть авианосец с истребителями в регионе. По его словам, любой шаг Ирана против США будет "очень большой ошибкой".
"Посмотрим, что будет с Ираном", - сказал американский лидер. "Если они что-то сделают, они пострадают очень сильно", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в Белом доме.
Слова президента США прозвучали после заявления властей ОАЭ о том, что в воскресенье, 12 мая, четыре коммерческих судна возле эмирата Фуджейра неподалеку от Ормузского пролива были атакованы "вандалами". В то же время Иран отрицает свою причастность к инциденту.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2019, 01:39
|
18 мая 2019, 01:54
|
15 мая 2019, 00:54
|
15 мая 2019, 18:39
|
16 мая 2019, 15:39
|
16 мая 2019, 09:24
|
15 мая 2019, 07:24