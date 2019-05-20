"Не допущу, чтобы это произошло": Трамп не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Пока планы Трампа относительно Тегерана ограничены "экономическим вторжением". По словам президента США, он "не хочет сражаться". Тем не менее в некоторых ситуациях приходится идти на более жесткие шаги. И он намерен не дать Ирану возможности обладать ядерным оружием, потому что "просто нельзя допустить, чтобы это произошло", - заявил Трамп.

"Учитывая все происходящее, я не из тех, кто верит: понимаете, я не тот, кто хочет вступления в войну, потому что война бьет по экономикам, война убивает людей, что важнее всего", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе на фоне растущей напряженности в отношениях с Тегераном президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану развернуть авианосец с истребителями в регионе. По его словам, любой шаг Ирана против США будет "очень большой ошибкой".

"Посмотрим, что будет с Ираном", - сказал американский лидер. "Если они что-то сделают, они пострадают очень сильно", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в Белом доме.

Слова президента США прозвучали после заявления властей ОАЭ о том, что в воскресенье, 12 мая, четыре коммерческих судна возле эмирата Фуджейра неподалеку от Ормузского пролива были атакованы "вандалами". В то же время Иран отрицает свою причастность к инциденту.