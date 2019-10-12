Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина одержала победу над Литвой в квалификации на Евро-2020
Случайный "подарок" для США за миллионы еще можно России вернуть - экс...
Сильное выступление Якова Кедми! Смотреть всем! Вечер с Соловьевым от 10.10.19
Остановить "Северный поток - 2" невозможно: Глава Минобороны Германии ...
Главная / Политика

"Не должны быть вечными просителями": Турция ответила на претензии НАТО по поводу покупки российских С-400

12 октября 2019, 01:54  •  5 • Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ответил на претензии насчет покупки российских C-400. Дипломат заявил, что Турции нужна своя система ПВО, а быть "вечными просителями" у НАТО Анкара не хочет.
Чавушоглу подчеркнул, что ранее у Турции не было своей системы ПВО, но дальше так продолжаться не могло. Дипломат пояснил, что системы Patriot устанавливали на территории республики то Нидерланды, то Италия, то Испания. Но это были временные решения - рано или поздно ПВО убирали.
"Это происходит в виде естественной ротации", - добавил глава МИД Турции, отметив, что Анкара хотела иметь свою собственную систему ПВО.
"Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - объяснил он.
Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.
В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 22:39
В Сирии напали на российский военный патруль
11 октября 2019, 19:24
Случайный "подарок" для США за миллионы еще можно России вернуть - эксперт
11 октября 2019, 22:39
Остановить "Северный поток - 2" невозможно: Глава Минобороны Германии - о значении проекта для ФРГ
11 октября 2019, 19:24
Если Империя разозлится: Россия перекроет газ и экономика Европы рухнет - эксперт
11 октября 2019, 16:09
"Теперь, конечно, будем над этим работать": Путин – о создании в России своих РСМД
11 октября 2019, 03:09
Путин оценил сокращение пьянства в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.