"Не должны быть вечными просителями": Турция ответила на претензии НАТО по поводу покупки российских С-400

Чавушоглу подчеркнул, что ранее у Турции не было своей системы ПВО, но дальше так продолжаться не могло. Дипломат пояснил, что системы Patriot устанавливали на территории республики то Нидерланды, то Италия, то Испания. Но это были временные решения - рано или поздно ПВО убирали.

"Это происходит в виде естественной ротации", - добавил глава МИД Турции, отметив, что Анкара хотела иметь свою собственную систему ПВО.

"Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - объяснил он.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.