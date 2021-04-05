"Не добраться": Путин поставил условие министру

Президент Владимир Путин сказал, что кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе должны стать доступными. Об этом он сообщил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву во время встречи.

Кредиты для малых предприятий в агропромышленном комплексе должны стать доступнее, сейчас же в этой сфере много бюрократии. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с министром сельского хозяйства в Кремле.

Дмитрий Патрушев ответил, что работа теперь выстроена таким образом, что желающие взять заём на развитие бизнеса сразу могут обратиться в банк. Сейчас, по его словам, им не нужно собирать документы для того, чтобы получить субсидированный кредит.

Впереди ещё цифровизация данных, и вскоре можно будет получать поддержку онлайн.

Патрушев также сообщил, что с 2021 года на агропромрынке для стабилизации ситуации приостановили компенсации затрат на транспортировку таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно.

Также президент отметил, что стоит поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью.