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"Не добраться": Путин поставил условие министру
05 апреля 2021, 15:25 • 126 • Политика
Президент Владимир Путин сказал, что кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе должны стать доступными. Об этом он сообщил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву во время встречи.
Кредиты для малых предприятий в агропромышленном комплексе должны стать доступнее, сейчас же в этой сфере много бюрократии. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с министром сельского хозяйства в Кремле.
Дмитрий Патрушев ответил, что работа теперь выстроена таким образом, что желающие взять заём на развитие бизнеса сразу могут обратиться в банк. Сейчас, по его словам, им не нужно собирать документы для того, чтобы получить субсидированный кредит.
Впереди ещё цифровизация данных, и вскоре можно будет получать поддержку онлайн.
Патрушев также сообщил, что с 2021 года на агропромрынке для стабилизации ситуации приостановили компенсации затрат на транспортировку таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно.
Также президент отметил, что стоит поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью.
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