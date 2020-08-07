"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко раскрыл эксперт

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В ходе телефонных переговоров Путин, в том числе, говорил о задержанных 33 гражданах России, которые и сейчас находятся в Минске. Задержанных граждан с лёгкой руки журналистов называют "33-мя богатырями". К слову, накануне выяснились детали визита российских граждан в Минск. Оказывается, людей использовали втёмную украинские спецслужбы, организовав их визит в третью страну мира якобы для работы по контракту.

Киев ранее настаивал, чтобы российские граждане были выданы украинской стороне, поскольку они принимали участие в боях на юго-востоке Украины. Однако Лукашенко сначала в интервью Дмитрию Гордону заявил, что для начала Киеву придётся доказать вину российских граждан. А теперь и исходя из беседы Путина с Лукашенко стало ясно, что действовать будут международные соглашения, а не "хотелки" Киева.

Так, политолог Владимир Корнилов на личной странице в Twitter пишет:

"Путин позвонил Лукашенко. Судя по тону официального сообщения, мечта Киева заполучить "33 богатырей" или их часть так и останется мечтой, - отметил Корнилов. - Так что спецагент СБУ Гордон блестяще справился со своей задачей".

В то же время политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" добавляет:

"Красиво. Сначала статья в "КП", раскрытие сути провокации и её последствий, затем звонок президента Путина Лукашенко. Времени мало. Не до политесов и игр. Вопрос: с чем из разговора вышел Батька?"

Напомним, о сути провокации с участием украинских спецслужб написал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Он представил всю схему, которую косвенно подтвердил и Лукашенко.