Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко раскрыл эксперт

07 августа 2020, 20:35  •  42 • Политика
Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инцидент с задержанием под Минском 33-х российских граждан. Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко раскрыл эксперт: "Не до политесов..."
Президент России Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В ходе телефонных переговоров Путин, в том числе, говорил о задержанных 33 гражданах России, которые и сейчас находятся в Минске. Задержанных граждан с лёгкой руки журналистов называют "33-мя богатырями". К слову, накануне выяснились детали визита российских граждан в Минск. Оказывается, людей использовали втёмную украинские спецслужбы, организовав их визит в третью страну мира якобы для работы по контракту.
Киев ранее настаивал, чтобы российские граждане были выданы украинской стороне, поскольку они принимали участие в боях на юго-востоке Украины. Однако Лукашенко сначала в интервью Дмитрию Гордону заявил, что для начала Киеву придётся доказать вину российских граждан. А теперь и исходя из беседы Путина с Лукашенко стало ясно, что действовать будут международные соглашения, а не "хотелки" Киева.
Так, политолог Владимир Корнилов на личной странице в Twitter пишет:
"Путин позвонил Лукашенко. Судя по тону официального сообщения, мечта Киева заполучить "33 богатырей" или их часть так и останется мечтой, - отметил Корнилов. - Так что спецагент СБУ Гордон блестяще справился со своей задачей".
В то же время политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" добавляет:
"Красиво. Сначала статья в "КП", раскрытие сути провокации и её последствий, затем звонок президента Путина Лукашенко. Времени мало. Не до политесов и игр. Вопрос: с чем из разговора вышел Батька?"
Напомним, о сути провокации с участием украинских спецслужб написал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Он представил всю схему, которую косвенно подтвердил и Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
07 августа 2020, 08:40
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
07 августа 2020, 01:20
"Из-за неё сутки сидели": Лукашенко назвал Меркель "волчицей", от переговоров с которой можно устать
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
07 августа 2020, 03:10
В ход пойдут любые методы: На Михалкова и Малофеева готовится атака
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
02 августа 2020, 15:00
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украины?
02 августа 2020, 10:25
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.