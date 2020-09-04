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"Не для войны": Эксперт назвал единственное применение новых "Киборгов" Украины

04 сентября 2020, 07:45  •  12 • Политика
Украина намерена создать боевые вертолёты "Киборг". "Такие геликоптеры Незалежной годятся для катания барышень, а не для войны", - оценил разработку военный эксперт Василий Дандыкин.
На Украине разрабатываются лёгкие многоцелевые вертолёты ВМ-4 "Киборг", которые будут эффективны как против пехоты, так и против танков противника. Украинскую "разработку" оценил военный эксперт Василий Дандыкин.
По данным украинского издания "Апостроф", главной особенностью "Киборгов" будет наличие двух поршневых двигателей. Согласно задумке украинских конструкторов, это позволит вертолёту безопасно приземлиться, даже если один из силовых агрегатов выйдет из строя.
Однако по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, подобные вертолёты пригодятся украинским военным только для "катания барышень". Для боевых действий такая конструкция абсолютно не годится, подчеркнул специалист.
Такие геликоптеры Незалежной годятся для катания барышень, а не для войны, - сказал он в беседе с Nation News.
Дандыкин напомнил, что во времена СССР советские конструкторы уже проводили эксперименты на данную тему. Были созданы Ми-1, Ми-4, Ми-6. Однако из-за сложностей в эксплуатации и низкой тяги поршневых двигателей от них отказались в пользу газотурбинных.
Тем не менее военный эксперт отметил, что совершенно не удивлён, что украинские инженеры наступают на старые грабли. Ноу-хау украинской оборонки в последнее время сильно далеки от конкурентоспособных, и с ними нередко происходят различные казусы, добавил он. Эксперт припомнил новый украинский миномёт "Молот", который разрывается от первого выстрела, а также бронекатера "Гюрза", корпуса которых не выдерживают попадания пули.

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