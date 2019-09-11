"Не делайте этого": Журналист Хашкаджи перед смертью в посольстве назвал убийцам свой диагноз

Журналист Джамаль Хашкаджи перед смертью просил не закрывать ему рот из-за астмы. Как говорится в расшифровке стенограммы, опубликованной газетой Daily Sabah, журналист озвучил убийцам свой диагноз.

"У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите", - приводит издание последние слова мужчины.

Отмечается, что после этого ему ввели смертельную инъекцию. По информации издания, журналиста просили написать родным, чтобы те не переживали.

Напомним, что убийство журналиста произошло 2 октября прошлого года. Части его тела обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в колодце.

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашкаджи делали это под музыку.

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашкаджи.