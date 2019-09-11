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"Не делайте этого": Журналист Хашкаджи перед смертью в посольстве назвал убийцам свой диагноз
11 сентября 2019, 17:54 • 80 • В мире
Стенограмма аудиозаписи, опубликованная турецкой газетой Daily Sabah, рассекретила последние слова журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит в саудовском посольстве в Стамбуле. Судя по расшифровке, перед смертью он просил убийц не закрывать ему рот, поскольку страдал астмой.
Журналист Джамаль Хашкаджи перед смертью просил не закрывать ему рот из-за астмы. Как говорится в расшифровке стенограммы, опубликованной газетой Daily Sabah, журналист озвучил убийцам свой диагноз.
"У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите", - приводит издание последние слова мужчины.
Отмечается, что после этого ему ввели смертельную инъекцию. По информации издания, журналиста просили написать родным, чтобы те не переживали.
Напомним, что убийство журналиста произошло 2 октября прошлого года. Части его тела обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в колодце.
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашкаджи делали это под музыку.
В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашкаджи.
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