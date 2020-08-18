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"Не дайте украсть у вас страну": Соловьёв обратился к бунтующим белорусам
18 августа 2020, 12:20 • 55 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв обратился к бунтующим белорусам. "Не дайте украсть у вас страну", - призвал он.
В авторской программе "СоловьёвLIVE" телеведущий выступил с обращением к белорусам. Седьмой год общаясь в эфирах в том числе с представителями однажды сдавшейся Украины, Соловьёв призвал бунтующих задуматься о том, что важно для их страны, и не совершить ошибку.
"Не дайте украсть у вас страну, не идите путём раздора и гражданской войны", - сказал он, добавив, что белорусам необходимо попытаться услышать друг друга и "понять, что хорошо для вашей страны".
Соловьёв отметил, что бунтующим необходимо абстрагироваться от потока пропаганды западных СМИ, которые пытаются сорвать их в русофобию.
"Посмотрите на то, что произошло в соседних с вами странах. Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовить", - сказал он.
При это Соловьёв подчеркнул, что он точно не поддерживает Лукашенко и также не поддерживает его соперницу Тихановскую.
"Но я за дружбу между Россией и Белоруссией, между нашими народами", - отметил он.
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