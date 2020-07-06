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"Не дайте себя одурачить": Рэпер Канье Уэст засобирался в президенты США

06 июля 2020, 02:00  •  77 • Политика
Чернокожий рэпер Канье Уэст вновь засобирался на выборы: в своём Twitter он объявил о намерении принять участие в президентской гонке 2020 года. Граждане США встревожены, считая Уэста "тузом в рукаве" Дональда Трампа. "Не дайте себя одурачить", - пишут они в соцсетях.
Очередной твит Канье Уэста наделал немало шума в Америке. Музыкант намекнул, что хочет баллотироваться на пост президента США:
Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее,
- гласит его заявление.

Фото: скриншот /twitter.com/kanyewest
Это далеко не первая подобная идея Уэста: начиная с 2016 года он регулярно то объявлял о своём участии в предвыборной гонке, то отменял своё решение. А в 2019 году вообще отрезал: "Больше никакой политики". И вот снова на те же грабли.
Правда, из твита неясно, в каком году он хочет попытать счастья в борьбе за пост главы США: на выборы 2020 года он уже опоздал, регистрация кандидатов закончилась. Многие полагают, что это лишь пиар-ход, нацеленный на рекламу альбома "God’s Country" и трека из него Wash Us in the Blood. Сам он ранее говорил, что не исключает баллотирование на выборах 2024 года, но твит музыканта отмечен хэштегом Vision2020.
Тем не менее многие американцы взволновались, призвав сограждан не дать себя одурачить: они уверены, что Уэст - не более чем подставная фигура, которая поможет "увести" голоса афроамериканцев у главного соперника Трампа Джо Байдена.


Фото: скриншот twitter.com/SethFromThe716
"Вы все чертовски хорошо знаете, что Канье Уэст не пойдёт в президенты, чтобы не отобрать поддержку у своего приятеля по MAGA [Make America Great Again] Дональда Трампа. Он определённо хочет стать Джилл Стайн 2020 года, чтобы получить тех избирателей, которые не хотят голосовать за Байдена", - пишет Twitter-аккаунт The irony of liberty is no one here is truly free.

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