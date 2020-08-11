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"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск

11 августа 2020, 00:40  •  77 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" политолог Андрей Перла заявил, что минувшей ночью в Белоруссии была предпринята попытка государственного переворота в форме так называемой цветной революции. Эксперт обозначил главных кукловодов, раскачавших ситуацию в Минске, подчеркнув, что это, по сути, атака на Россию.
В эфире "Царьград. Главное" политолог Андрей Перла прокомментировал беспорядки в Белоруссии, отметив, что это не просто протестные акции, а самая настоящая попытка государственного переворота.
"Тут надо сделать отступление, что революция с советских времен у нас ассоциируется с хорошим, но на самом деле в ней нет ничего хорошего. Не бывает хороших революционеров, есть только выгодополучатели революции, которые, как правило, живут за пределами той страны, в которой она происходит", - сказал Перла.
По его мнению, в Белоруссии была применена известная технология, которая использовалась последние лет 30 повсеместно - бархатные революции в Восточной Европе, цветные - на постсоветском пространстве, арабская весна.
"В Белоруссии практически каждые выборы, на которых побеждает Александр Лукашенко, сопровождались акциями протеста, но если раньше они были в русле нормального политического процесса, то сейчас произошла именно попытка свержения законной власти страны. Было заявлено, что выборы нелегитимны, что победила якобы Тихановская", - напомнил Перла.
Он уверен, что шансы на госпереворот изначально были "паршивыми", однако то, что уже была предпринята такая попытка, - очень серьёзно. Более того, Перла считает, что раскачку ситуации в Минске можно расценивать как прямую атаку на Россию.
"У каждой революции есть несколько выгодоприобретателей. Есть часть выгодоприобретателей извне и ряд представителей политической элиты внутри Белоруссии, которые надеются прийти к власти. Сбросим Януковича - поставим Ющенко или Порошенко, Тимошенко - неважно. В Венесуэле уберем Мадуро. Западным партнёрам не нравится, что эта страна находится в русле российской политики, воюют не против Лукашенко сегодня, воюют против России. Это та комната российского дома, которая выходит окнами на Запад", - пояснил политолог.
Перла подчеркнул, что надо помнить о неразрывных связях Белоруссии с Россией - по сути, вся экономика Минска ориентирована на Москву, как и культура, и сельское хозяйство, и все остальные отрасли.
"Если не дай Господь её от России оторвать, то это будет кусок кровоточащий. Будет и нам плохо, и белорусам. И у нас есть полное право относиться к происходящему как к попытке атаковать Россию, а не каких-то чужих людей, пусть даже симпатичных", - подчеркнул политолог.

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