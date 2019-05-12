"Не дай Бог упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем": Ходорковский оскорбил Яровую и "сел в лужу"

Бизнесмен Михаил Ходорковский начал распространять у себя в социальных сетях откровенные политические фейки, пытаясь их усилить оскорблениями политиков и собственными размышлениями.

Так, подобный опус Михаил Борисович выложил о якобы имевшем место высказывании Ирины Яровой.

"Я хочу спросить у производителей отечественных самолётов, сегодня у вас падают самолёты с простыми людьми, завтра - с депутатами Госдумы,а послезавтра, не дай бог, упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем? Вы понимаете, что это государственная измена?" - такая цитата придумана для фейкового аккаунта Борис Абрамыч.‏ от имени Ирины Яровой.

При этом Ходорковский, видимо, не понял шуточного тона поста из аккаунта "Борис Абрамыч" и назвал публично Яровую "дурой".

"Чем хороши подобные дуры - выбалтывают то, о чём их хозяева думают. Самодержавие и сословное общество в полный рост", - написал он в Twitter.