"Не дай Бог Россия схлестнётся с Турцией": Эксперт объяснил, почему турки бьют по русским самолётам

Военный эксперт Дмитрий Литовкин объяснил ситуацию в Сирии. По словам капитана третьего ранга в запасе, турецкие военные просто не разбираются и обстреливают любые самолёты. Они воспринимают сирийскую армию как врага. Это официально не декларировалось, но в интересах Турции в этом регионе - противостоять Сирии.

Однако России приходится сдерживаться и не переходить к резким ответам, считает эксперт. Нужно сделать всё возможное, чтобы не допустить развития конфликта".

"Конфликт может выйти на более серьёзный уровень. Не дай Бог Россия схлестнётся с Турцией в военном противостоянии, окажется, что Турция - член НАТО, и весь Североатлантический альянс будет готов её поддержать", - прокомментировал порталу URA.RU Дмитрий Литовкин.

Напомним, при атаке в сирийском Идлибе погибли 33 турецких военных. Власти страны рассматривают произошедшее как "нападение на альянс" и уже обратились за помощью к НАТО. Идут консультации руководства Турции с блоком. При этом ранее постпред США Кэй Бейли Хатчисон комментировала журналистам, что страны НАТО пока не обсуждали применение пятой статьи, которая говорит о коллективной обороне. Однако США уже поддержали Турцию. Они выразили "обеспокоенность" по поводу последних новостей из Сирии.

Также телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают - и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК.