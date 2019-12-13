"Не дай Бог, позитивный образ Москвы!": Захарова рассказала, как Запад фильтрует новости о России

Выступая на сегодняшней конференции о доступе к информации в условиях глобального политического противостояния официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в медиапространстве Запада в новостях о России стоит множество фильтров.

Через какое их количество проходят новости, прежде чем быть обнародованными, сказать сложно, отметила Захарова. "Это можно назвать редакционной политикой или, как они говорят, фактчекингом. Но на самом деле это фильтры", - сказала она. И что касается освещения событий, связанных с Россией, отметила представитель МИД, на этих новостях стоит множество фильтров. "Могу говорить об этом с полной ответственностью", - добавила Захарова.

Она считает, что в западных СМИ негативный облик России продвигается очень агрессивно. "Идёт балансировка новостей, чтобы, не дай Бог, нейтрально-позитивный образ Москвы там не превалировал", - сказала Захарова.

Она также обратила внимание на то, что наша аудитория, в отличие от европейской и американской, имеет возможность смотреть и слушать любые новости о Великобритании, США, Франции и других странах.

Кроме того, Захарова отметила, что даже её слова в западных СМИ "подвергаются фильтрованию". Она рассказала: "Мне говорят, что меня как спикера нужно верифицировать. И это очень странно слышать. Потому что как спикера меня верифицировало государство, моё ведомство. Это выходит за всякие рамки, но я с этим сталкиваюсь".