"Не дай Бог, чехи договорятся": Памятник Коневу и лукавая оговорка премьера - звенья одной цепи, уверен Баранец

Премьер Чехии Андрей Бабиш пояснил, что необходимости выдворения российского посла из-за публикации о некоем "отравителе" из Москвы нет. При этом, судя по его оговорке, чётких доказательств этого вброса у Чехии нет. "Недопустимо - если это правда, - чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан", - заявил он.

В разговоре с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец констатировал, что российско-чешские отношения продолжают портиться.

"Конечно, одним из таких реактивов, которые добавили противостояния между Россией и Чехией, явилось решение чешской стороны перенести памятник маршалу Коневу. Здесь, с одной стороны, вроде бы прозвучали некие слова компромисса, что вопрос может быть решён, это было вчера. Но, с другой стороны, вдруг появляются новые "Боширов и Петров", которые якобы приехали в Чехию, чтобы перетравить польских политиков, отомстить им за памятник Коневу и так далее", - описал ситуацию Баранец.

По словам обозревателя, когда он прочитал публикацию в чешских СМИ, то подумал о том, что в мире существует много видов политической паранойи, или политического маразма - английский маразм, который связан со Скрипалями, американский - про российское вмешательство в выборы, украинский, польский и так далее.

"Теперь мы имеем дело с чешским маразмом. Во-первых, вы понимаете, что если Чехия уважающее себя государство, если один из знаковых политиков делает такие заявления, то они должны быть глубочайшим образом зацементированны, доказаны, миру должны быть представлены вещественные доказательства. А что мы имеем в данном случае? Какой-то гражданин прибыл. Он вёз с собой целый, я не знаю, пуд рицина. Вы посмотрите на словесные обороты: вероятно, нельзя исключать, может быть, по моему субъективному мнению. Но разве это большая политика? Разве это может быть свойственно политикам такого ранга, какой сейчас сделал на всю Чехию заявление?", - задаётся вопросами Баранец.

При этом в Чехии, отмечает он, неоднозначное отношение к издевательским шагам, которые были сделаны в отношении того же памятника маршалу Коневу.

"Не будем путать чешский народ с идиотами в чешском правительстве. Ведь в том же чешском народе были и выступления, и гневные заявления нормальных чехов о том, что так с памятью освободителя Чехии маршала Конева делать нельзя. Это всё было. Это надо признавать. Но дело в том, что, как в каждом государстве, в Чехии идут очень опасные политические игры, рассчитанные на то, чтобы не нормализовались российско-чешские отношения. И вы понимаете, что всё это делается в русле антироссийской политики, которую пахан диктует на уровне НАТО или США. Всё это понятно. Мы понимаем, почему играет эта скрипочка и в какую сторону бросаются камни", - пояснил Баранец.

Он добавил, что "очередная байда" про русских вброшена в мировое информационное пространство как раз с этой целью, чтобы не допустить возвращения памятника Конева в Россию, не допустить налаживания отношений России и Чехии, особенно в экономике.