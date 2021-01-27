"Не дай Бог быть частью такого народа": На темнокожего студента объявили охоту на Украине

Африканский студент учится в медицинском университете Запорожья и в свободное время преподаёт английский, делает "репетиторские" ролики для YouTube. Он высказался о языковом законе на Украине и стал объектом травли.

Шон признался, что ему стыдно за многих украинцев, особенно за тех, кто живёт в западной части страны. Он заявил: он говорит на русском, потому что живёт в восточной части Украины и там все говорят по-русски.

"Я учусь на русском языке. И что, моих преподавателей теперь посадить за то, что они разговаривают на русском языке?" - спросил парень.

По мнению студента, у каждого человека есть право выбирать. Люди, которые считают, что все жители какой-либо страны должны говорить на одном и том же языке, "недалёкие" и "нищие".

Когда человек выбирает какой-либо язык для общения, он демонстрирует, что этот язык ему доступен. Шон отметил, что украинский знает плохо, потому что ему его никто не учил.

"Я не родился на Украине, у меня нет украинского паспорта. Я не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай Бог быть частью такого народа, смешиваться с такими людьми на всю жизнь", - произнёс он.

"Не дай бог получить украинский паспорт и стать частью такого народа" — африканский студент, который учится в медуниверситете Запорожья, раскритиковал "мовный закон". pic.twitter.com/jSOeI3lBRA — Сергей из Киева. (@SergUA63) January 26, 2021

Видео разлетелось по социальным сетям. Националистически настроенные граждане Украины объявили охоту на Шона. Они распространили по своим Telegram-каналам сообщения с просьбой сообщить его личные данные.