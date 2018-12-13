"Не дать нас отрезать": Украинский эксперт посоветовал Киеву не упустить контроль над Черным морем

Москва желает стать "владычицей Азово-Черноморской акватории", поэтому увеличивает ВМФ РФ в регионе, уверен военный эксперт Александр Мусиенко. В комментарии украинскому изданию "Обозреватель" он заявил, будто Россия хочет отрезать Незалежную от торговых путей. Мусиенко также призвал Киев обратиться за поддержкой к Болгарии и Румынии и помешать "планам Кремля".

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии украинскому изданию заявил, что Москва якобы желает стать владычицей Азово-Черноморской акватории. По его словам, именно с этой целью ВМФ РФ наращивает группировку в регионе.

По его словам, "черноморский сценарий" Москвы грозит обернуться для Киева колоссальными экономическими убытками, поскольку, в таком случае Украина будет отрезана от морских торговых путей. Впрочем, заявил Мусиенко, в данной акватории есть и другие игроки.

"Конечно, там есть страны НАТО – Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном море", - поспешил объяснить он.

Свои фантазии по поводу возможного российского контроля над Черным морем эксперт продолжил советом к Киеву. По его словам, Украине следует обратиться за поддержкой к Болгарии и Румынии, передает Utro.ru.

"Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России отрезать Украину", – заметил он, не преминув сокрушенно добавить, что Россия якобы и дальше будет "блокировать море", тем самым ослабляя Украину.

Напомним, что ранее именно украинская сторона устроила провокацию в Керченском проливе. Три корабля 25 ноября незаконно вторглись в территориальные воды РФ. В результате суда и экипажи были задержаны. Российский МИД назвал данный инцидент спланированной провокацией со стороны Украины.