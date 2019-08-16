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"Не дает покоя история 1940-х годов": В России ответили на заявление Болтона о "воровстве технологий"
16 августа 2019, 11:24 • 132 • Политика
В Государственной Думе и Совфеде РФ ответили на заявления Вашингтона о том, что Россия якобы украла технологии для создания гиперзвукового оружия. "Не дает покоя история 1940-х годов", - отмечает российская сторона
Стало известно о том, что российские парламентарии прокомментировали высказывание советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, который накануне в своем заявлении обвинил Москву в краже технологий. В частности, он отметил, что якобы Москва выкрала у Штатов технологии, по которым создала свои гиперзвуковые ракеты.
"Видимо, Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза, - предположил сенатор Франц Клинцевич. - И он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов".
Также он добавил, что все сегодняшние обвинения США - "из области фантастики".
Впрочем, как подчеркивают парламентарии, Штаты и сами неплохо участвовали в краже технологий в свое время.
"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, - цитирует РИА Новости депутата Александра Шерина. - Они потом ее использовали при ударе по Японии".
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