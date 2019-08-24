"Не дадим китайцам освоить технологию": Болтон хочет помешать китайцам купить украинский завод - WSJ

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Джон Болтон намерен не допустить сделку между китайской компанией Skyrizon Aircraft и украинским "Мотор Сич".

Советник Трампа по нацбезопасности намерен встретиться с главой украинского завода по производству авиационных двигателей на следующей неделе в Киеве и поучаствовать в украинской конференции по безопасности.

Источники говорят, что Болтон будет объяснять Киеву позицию Вашингтона по поводу "амбиций Китая" и того, "на что способен Пекин". Речь идёт о стратегическом соперничестве США и Китая, пишет газета.

Предполагается, что китайская компания, заинтересованная в покупке украинского завода, надеется с помощью его специалистов модернизировать свой воздушный флот большой грузоподъемности. "Мы не дадим китайцам освоить эту технологию", - говорит источник в администрации США.

"Мотор Сич" был основан в 1907 году и поставлял авиационные моторы во время Первой мировой войны. В настоящее время завод выпускает двигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. На российском рынке украинское предприятие проигрывает конкурентам из Китая.