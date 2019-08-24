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"Не дадим китайцам освоить технологию": Болтон хочет помешать китайцам купить украинский завод - WSJ

24 августа 2019, 11:09  •  72 • Политика
Газета The Wall Street Journal утверждает, что советник по нацбезопасности США Джон Болтон хочет помешать китайцам купить украинский завод по производству авиационных двигателей "Мотор сич". "Не дадим китайцам освоить эту технологию", - пояснил источник.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Джон Болтон намерен не допустить сделку между китайской компанией Skyrizon Aircraft и украинским "Мотор Сич".
Советник Трампа по нацбезопасности намерен встретиться с главой украинского завода по производству авиационных двигателей на следующей неделе в Киеве и поучаствовать в украинской конференции по безопасности.
Источники говорят, что Болтон будет объяснять Киеву позицию Вашингтона по поводу "амбиций Китая" и того, "на что способен Пекин". Речь идёт о стратегическом соперничестве США и Китая, пишет газета.
Предполагается, что китайская компания, заинтересованная в покупке украинского завода, надеется с помощью его специалистов модернизировать свой воздушный флот большой грузоподъемности. "Мы не дадим китайцам освоить эту технологию", - говорит источник в администрации США.
"Мотор Сич" был основан в 1907 году и поставлял авиационные моторы во время Первой мировой войны. В настоящее время завод выпускает двигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. На российском рынке украинское предприятие проигрывает конкурентам из Китая.

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