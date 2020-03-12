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"Не чума. Переживём": Битва с коронавирусом проиграна, но надежда есть - Смирнов

12 марта 2020, 00:35  •  88 • В мире
Битва с коронавирусом проиграна, но надежда есть, считает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Он отметил, что Covid-19 не чума, так что переживём.
По словам журналиста, человечество пока не признало, но шила в мешке не утаишь, и битва с коронавирусом проиграна.
"Национальные границы рухнули, двухнедельные карантины по целому ряду причин оказались слабой мерой, вакцину создать не успели", - написал он в Телеграм.
Журналист припомнил и заявление канцлера ФРГ "прагматичной" Ангелы Меркель, которая признала, что вирус уже вовсю идёт по Германии, и заразиться может 60-70% населения.
"Фактически капитуляция", - отметил Смирнов.
Однако, по его словам, надежда есть. Следует рассчитывать на то, что "коронавирусу мы не по зубам", и несмотря на высокую заражаемость, летальность Covid-19 низкая.
"Не чума. Переживем. Чаще мойте руки!" - добавил он.
По состоянию на 11 марта число заболевших в мире превысило 115 тысяч человек, скончалось 4,2 тысячи, выздоровело более 65 тысяч.

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