"Не чудом, а действиями": Россия вышла на плато по COVID-19 и избежала катастрофы - Песков

Песков уверенно заявил: уже можно говорить, что Россия "не пошла по итальянскому сценарию". В интервью RTVI он объяснил, что этому способствовали вовремя принятые жёсткие меры. Сделано всё возможное, чтобы убедить граждан оставаться дома. Кроме того, в стране удалось быстро нарастить коечный фонд для госпитализации больных с COVID-19.

Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам, - сделал акцент пресс-секретарь.

По его словам, уже можно надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако режим самоизоляции следует по-прежнему соблюдать. Дмитрий Песков оценил и данные статистики по COVID-19: они не занижены.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что стране удалось избежать и гуманитарной катастрофы: сделать то, чего не удалось нескольким штатам США. Песков отметил, что потенциал России позволит выполнить все социальные обязательства и справиться с последствиями кризиса.

Во время интервью Дмитрий Песков не исключил, что возможна вторая волна эпидемии COVID-19.

"Риск очень большой", - отметил он.