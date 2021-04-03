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"Не чтобы сделать услугу США": Глава Минобороны Германии попросила денег на "борьбу с Россией"

03 апреля 2021, 17:35  •  78 • Политика
Глава Минобороны Германии заявила, что для Европы "растут вызовы" из-за действий России, и попросила больше денег на американское оружие. "Не чтобы сделать услугу США", - заверила министр.
В Германии заявили о "растущих вызовах" со стороны России, чтобы оправдать высокие траты на оборону страны. Слова прозвучали в интервью с главой Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которое она дала медиагруппе RND.
Министр считает, что Германия должна тратить больше денег на оборону не чтобы "сделать услугу США", а из-за угрозы со стороны России. При этом не привела никаких примеров или подтверждений своему утверждению.
ФРГ не в последнюю очередь находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией,
- просто указала она в интервью RND.
Слышать подобные высказывания на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию и принести огромные экономические выгоды обеим сторонам, довольно странно. Зачем нужен трубопровод, если Россия собирается напасть на Германию?
Напомним, на увеличении трат на оборону в рамках НАТО настаивает США. Белый дом заинтересован в этом, так как новое оружие и технику страны НАТО покупают именно у Штатов. Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 вместо американских Patriot вызвала у США настоящую истерику.

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