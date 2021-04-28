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"Не бывает никогда вечных схем": Медведев рассказал о процессе децентрализации власти
28 апреля 2021, 16:10 • 74 • Политика
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о децентрализации власти в стране. Он считает, что данный процесс ещё не завершён: "Не бывает вечных схем".
Такое мнение политик выразил, выступая в эфире VKLive в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что некогда сам выступал с рядом инициатив по перераспределению государственных функций между органами власти, однако это требует много времени.
Зампред Совбеза обратил внимание, что некоторые подвижки в этом направлении уже есть. Например, Конституционный суд переехал из Москвы в Петербург.
Напомним, что в прошлогоднем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию была поставлена задача усилить роль гражданского общества в жизни страны. Глава государства также предложил закрепить в Конституции статус Госсовета.
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