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"Не бывает никогда вечных схем": Медведев рассказал о процессе децентрализации власти

28 апреля 2021, 16:10  •  74 • Политика
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о децентрализации власти в стране. Он считает, что данный процесс ещё не завершён: "Не бывает вечных схем".
Такое мнение политик выразил, выступая в эфире VKLive в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что некогда сам выступал с рядом инициатив по перераспределению государственных функций между органами власти, однако это требует много времени.
Это важный и сложный вопрос, я не считаю, что эти процессы завершились. Не бывает вечных схем. У нас и столицы переезжали с место на место, и решения о месте пребывания органов менялись. Этот процесс не завершён, - отметил Медведев.
Зампред Совбеза обратил внимание, что некоторые подвижки в этом направлении уже есть. Например, Конституционный суд переехал из Москвы в Петербург.
Напомним, что в прошлогоднем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию была поставлена задача усилить роль гражданского общества в жизни страны. Глава государства также предложил закрепить в Конституции статус Госсовета.

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