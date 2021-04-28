"Не бывает никогда вечных схем": Медведев рассказал о процессе децентрализации власти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о децентрализации власти в стране. Он считает, что данный процесс ещё не завершён: "Не бывает вечных схем".

Такое мнение политик выразил, выступая в эфире VKLive в социальной сети "ВКонтакте". Он напомнил, что некогда сам выступал с рядом инициатив по перераспределению государственных функций между органами власти, однако это требует много времени.

Это важный и сложный вопрос, я не считаю, что эти процессы завершились. Не бывает вечных схем. У нас и столицы переезжали с место на место, и решения о месте пребывания органов менялись. Этот процесс не завершён, - отметил Медведев.

Зампред Совбеза обратил внимание, что некоторые подвижки в этом направлении уже есть. Например, Конституционный суд переехал из Москвы в Петербург.

Напомним, что в прошлогоднем послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию была поставлена задача усилить роль гражданского общества в жизни страны. Глава государства также предложил закрепить в Конституции статус Госсовета.