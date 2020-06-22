"Не было времени выбирать": Зеленский откровенно высказался о доверии к Путину

У меня не было времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину, - отметил Зеленский в интервью газете Globe and Mail.

По словам украинского лидера, переговорный процесс, который вёлся между Москвой и Киевом, был заморожен из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на отсутствие каких-либо заметных подвижек в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, Зеленский отметил "маленькие победы" вроде состоявшегося обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР. По словам политика, подобные достижения делают возможной "большую победу".

Напомним, что в конце прошлого года Зеленский и Путин впервые встретились за одним столом во время встречи лидеров стран "Нормандской четвёрки" в Париже. Стороны тогда договорились продолжить работу по разведению сил на линии разграничения (к моменту переговоров произошло разведение на трёх участках, но сейчас украинские войска вновь вернулись на старые позиции), а также по обмену пленными.