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"Не было видно рулёжной дорожки": Пилоты Путина признались, чего никогда не допустят

02 декабря 2019, 15:39  •  200 • Политика
Пилоты самолёта президента России Владимира Путина рассказали подробности недавней посадки в Бишкеке в густом тумане и признались, чего никогда не допустят. По их словам, "не было необдуманного какого-то решения - сяду во что бы то ни стало". Подобное, отмечают лётчики, в их деле недопустимо. При этом они уточнили, что после посадки им часть маршрута пришлось контролировали по ноутбуку - "не было видно рулёжной дорожки".
Недавний саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке, участником которого был президент России Владимир Путин, в Сети обсуждали долго из-за одной особенности - сажать борт номер один пилотам пришлось в густом тумане. О том, как проходил процесс посадки, рассказали сами лётчики в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".
Оказалось, что погода при приземлении менялась каждые десять минут. И лётчикам пришлось некоторое время провести в зоне ожидания. По их словам, на это они "порядка 10-12 минут потеряли".
"Добро" на посадку дали при минимальной для аэропорта видимости в 350. Но во время снижения видимость даже улучшилась до 500. Сама посадка, по мнению лётчиков, была произведена нормально. Однако был один нюанс: "После посадки часть маршрута контролировали по ноутбуку, потому что не было видно рулёжной дорожки".
Кроме того, пилоты признались, чего никогда не допустят. По их словам, никто не будет принимать необдуманных решений при посадке самолёта главы государства.
"Не было необдуманного какого-то решения - сяду во что бы то ни стало, - пояснили лётчики. - Это в нашем деле недопустимо".
Командир экипажа отметил также, что "всё было сделано так, как должно было быть сделано". В итоге - "пассажир с улыбкой спускается".

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