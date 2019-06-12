"Не было согласовано ни с кем": Саакашвили о том, как Зеленский вернул ему гражданство

Саакашвили заявил, что ему не ставили никаких условий, когда возвращали украинское гражданство. В частности, бывший губернатор Одессы утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский просто позвонил ему с утра.

"Он мне с утра позвонил и сказал: "Я возвращаю гражданство". Никаких условий не было", - цитирует радио "НВ" Саакашвили.

Политик также подчеркнул, что возвращение ему гражданства "не было согласовано ни с кем".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году из-за ряда уголовных дел, возбужденных против него. В 2015 году он получил пост губернатора Одесской области от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Но в ноябре 2016 года Саакашвили был уволен за "значительное ухудшение экономических показателей региона". В конце 2017-го бывший грузинский лидер был лишен украинского гражданства и выслан в Польшу. 28 мая Зеленский объявил, что подписал указ о возвращении гражданства Саакашвили.