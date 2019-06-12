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"Не было согласовано ни с кем": Саакашвили о том, как Зеленский вернул ему гражданство
12 июня 2019, 04:54 • 21 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности возвращения ему украинского гражданства президентом Незалежной Владимиром Зеленским. По словам Саакашвили, никаких предварительных согласований этого вопроса не было.
Саакашвили заявил, что ему не ставили никаких условий, когда возвращали украинское гражданство. В частности, бывший губернатор Одессы утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский просто позвонил ему с утра.
"Он мне с утра позвонил и сказал: "Я возвращаю гражданство". Никаких условий не было", - цитирует радио "НВ" Саакашвили.
Политик также подчеркнул, что возвращение ему гражданства "не было согласовано ни с кем".
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году из-за ряда уголовных дел, возбужденных против него. В 2015 году он получил пост губернатора Одесской области от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Но в ноябре 2016 года Саакашвили был уволен за "значительное ухудшение экономических показателей региона". В конце 2017-го бывший грузинский лидер был лишен украинского гражданства и выслан в Польшу. 28 мая Зеленский объявил, что подписал указ о возвращении гражданства Саакашвили.
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