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"Не было случая, чтобы Лаврова не приняли..." Министр получил Героя Труда, а коллеги рассказали о работе с ним
22 марта 2020, 16:35 • 55 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров празднует сегодня 70-летний юбилей. Ему присвоено звание Героя Труда, а коллеги делятся фактами о совместной работе с министром. "Не было случая, чтобы Лаврова не приняли..." - говорит, например, Валентина Матвиенко.
21 марта 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Внешнеполитическое ведомство России Сергей Лавров возглавляет с 2004 года. Он успел поработать в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и, наконец, продолжает карьеру в команде Михаила Мишустина.
Именно сегодня Лаврова удостоили звания Героя Труда, о чём сообщили в Кремле. Коллеги делятся своими впечатлениями от работы с министром. Например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит, "не было случая, чтобы Лаврова не приняли..." Речь идет о приёмах первых лиц, с кем Сергей Лавров должен был переговорить.
"С министром иностранных дел России очень повезло", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Кстати, к юбилею Лаврова вышло его интервью, где министр, в том числе, рассказывал об одном из ярких впечатлений во время своей работы в Шри-Ланке. Тогда ему пришлось встретиться с гадюкой.
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