"Не было случая, чтобы Лаврова не приняли..." Министр получил Героя Труда, а коллеги рассказали о работе с ним

21 марта 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Внешнеполитическое ведомство России Сергей Лавров возглавляет с 2004 года. Он успел поработать в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и, наконец, продолжает карьеру в команде Михаила Мишустина.

Именно сегодня Лаврова удостоили звания Героя Труда, о чём сообщили в Кремле. Коллеги делятся своими впечатлениями от работы с министром. Например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит, "не было случая, чтобы Лаврова не приняли..." Речь идет о приёмах первых лиц, с кем Сергей Лавров должен был переговорить.

"С министром иностранных дел России очень повезло", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Кстати, к юбилею Лаврова вышло его интервью, где министр, в том числе, рассказывал об одном из ярких впечатлений во время своей работы в Шри-Ланке. Тогда ему пришлось встретиться с гадюкой.