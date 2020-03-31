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"Не было ни одного случая": Кадыров разоблачил фейк о применении силы к нарушителям карантина в Чечне
31 марта 2020, 19:35 • 60 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина. "Не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских", - подчеркнул он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина. Таким образом он разоблачил гуляющие по соцсетям слухи о якобы жёстком принуждении людей к соблюдению карантина в регионе.
Он добавил, что не знает случая, чтобы применялись даже административные меры. Кадыров отметил, что власти Чечни делали жёсткие заявления, чтобы люди понимали всю серьёзность ситуации. Силовые меры ни к кому не применялись.
Глава региона подчеркнул, что народ Чечни всё понимает и соблюдает карантин. И даже если попадаются нарушители, полицейские объясняют им ситуацию, даже голос не повышая.
Ранее Кадыров принял участие в прямом эфире ЧГТРК "Грозный", посвящённом борьбе с распространением коронавируса. Главе Чечни поступило более трёх тысяч вопросов по поводу карантинных мер в регионе.
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