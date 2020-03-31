Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Главная / Политика

"Не было ни одного случая": Кадыров разоблачил фейк о применении силы к нарушителям карантина в Чечне

31 марта 2020, 19:35  •  60 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина. "Не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских", - подчеркнул он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина. Таким образом он разоблачил гуляющие по соцсетям слухи о якобы жёстком принуждении людей к соблюдению карантина в регионе.
Никакие силовые меры в отношении нарушителей карантина не применяются, более того, не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских, - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он добавил, что не знает случая, чтобы применялись даже административные меры. Кадыров отметил, что власти Чечни делали жёсткие заявления, чтобы люди понимали всю серьёзность ситуации. Силовые меры ни к кому не применялись.
Глава региона подчеркнул, что народ Чечни всё понимает и соблюдает карантин. И даже если попадаются нарушители, полицейские объясняют им ситуацию, даже голос не повышая.
Ранее Кадыров принял участие в прямом эфире ЧГТРК "Грозный", посвящённом борьбе с распространением коронавируса. Главе Чечни поступило более трёх тысяч вопросов по поводу карантинных мер в регионе.
Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: "Убить коронавирус!". И мы знаем, как это сделать, - подчеркнул Кадыров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
31 марта 2020, 00:35
"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
31 марта 2020, 03:35
«В семье не без урода»
31 марта 2020, 04:35
Климов прокомментировал обвинения РФ со стороны ЕС
31 марта 2020, 00:35
Путин и Трамп договорились: Россия и США продолжат консультации по нефтяным рынкам
31 марта 2020, 04:35
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
31 марта 2020, 17:35
"Собянин - фсё?": Русская служба "Би-би-си" сообщила о "новом" мэре Москвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
28 марта 2020, 23:35
"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски
25 марта 2020, 19:35
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
24 марта 2020, 19:35
Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.