"Не буду платить…": противники налога для богатых используют одну отговорку. С этим нужно бороться

Правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных граждан. Как заявляют источники, знакомые с обсуждением, повышение налога может коснуться тех, кто зарабатывает 2-3 млн в год. Поговорить с собеседниками, знающими об инициативе, удалось Forbes.

Подобное решение о прогрессивной шкале налога обсуждается не первый раз. И более того, такая шкала ожидаема - она используется во многих странах мира и вполне могла бы прижиться и в России. Об этом, в частности, неоднократно говорил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

К сожалению, в нашей стране существует бюджетный перекос, несправедливость, связанная с неравным распределением богатств, кроющихся в недрах страны. Период первоначального накопления капитала в России и залоговые аукционы уже привели к неравенству, которое, по идее, должно хоть как-то компенсироваться налоговой политикой. Однако у богатых людей на протяжении долгих лет были свои "отмазки".

Я не буду платить налог, потому что они всё украдут. Почему я должен, если они украдут?

- приводил в пример одну из таких отговорок учредитель Царьграда Константин Малофеев.

Я сам, хоть человек богатый, призываю к прогрессивному налогу всю жизнь. Почему? Я лично отдаю на благотворительность гораздо больше 50%, поэтому будет ли 50% прогрессивный налог или не будет, - без разницы, я этих денег не вижу,

- добавлял он.

Отметим и ещё один момент. Вице-премьер Андрей Белоусов в должности помощника президента России предлагал изымать сверхдоходы добывающих компаний, направляя их на инфраструктурные проекты, важные нашей стране. И это предложение, как подчёркивал Малофеев, было прекрасным.

"Извините, девальвировали рубль. Кто это сделал? Правительство. Компании стали лучше работать? Нет, но они получили эти сверхдоходы. Белоусов говорит, надо делиться. Что они делают? Они устраивают профсоюзную сходку олигархов, приходят, начинают ныть и просить и в результате говорят: нет, денег не дадим, но ладно, готовы, так и быть, на коммерческой основе финансировать инвестиционные проекты", - отметил Малофеев.

Сам предприниматель, по его словам, безусловно, не живёт на пенсию, и его родители не живут на неё, потому что у них есть он. "Я согласен с повышением подоходной ставки. Почему мы должны платить те же 13 процентов? Вполне можно повысить", - считает он.

Поднятие ставки принесло бы средства в фонд пенсий и дало бы дополнительные деньги, подчеркнул бизнесмен.