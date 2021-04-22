"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"

После речи, сказанной вчера президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию, экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей страны "готовиться". "Он не будет с нами считаться", - предупредил он украинцев.

Климкин сделал свои выводы после слов Владимира Путина и обнародовал их в своём Twitter‑аккаунте. Первое, на что указал Климкин, - глава России не будет считаться с украинской стороной.

"Будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко", - написал он.

Климкин также призвал украинцев "не раслабляться", "готовиться" и ждать помощи извне. Однако к чему готовиться, он так и не уточнил.

Напомним, что в среду президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что многие западные страны ведут себя как "мелкие Табаки", которые крутятся вокруг Шерхана и "подвывают", пытаясь задобрить большого и сильного союзника.