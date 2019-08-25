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"Не будет разглашено": Лидеры G7 обсудили возвращение России в "восьмерку" - СМИ
25 августа 2019, 09:54 • 41 • Политика
Японские СМИ узнали, что у лидеров G7 состоялась дискуссия на предмет возвращение России и возобновление формата "большой восьмерки". Однако, по словам источников, к чему пришли в результате обсуждения - "ни за что не будет разглашено".
Лидеры группы "большой семерки" на встрече в Биаррице обговорили в том числе возвращение формата "большой восьмерки" и России, передает японское агентство Kyodo.
Собеседник агенства, представляющий японское правительство, подтвердил, что вопрос возвращения России обсуждался, однако содержание разговора "ни за что не будет разглашено".
Президент США Дональд Трамп и председательствующей сейчас в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшейся во вторник телефонной беседы сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.
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