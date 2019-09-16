"Не будем же мы постоянно на коленях ползать": Лукашенко не устает выдвигать требования России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова допустил эмоциональные высказывания на тему сотрудничества с Россией. Он настаивает, что Москва и Минск вернутся к обсуждению налогового маневра в нефтяной сфере. Лукашенко полагает, что Белоруссия должна получить компенсации. Россия, как известно, провела ряд переговоров на эту тему, однако нерыночные отношения Москву не устраивают. В целом же, Минск и так получает ресурсы по минимальным ценам. Но... Лукашенко стоит на своем в публичных высказываниях.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи, - заявил Лукашенко, чьи слова цитирует БЕЛТА. - Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями".

По словам Лукашенко, вопрос маневра неоднократно обсуждался им с президентом Белоруссии Владимиром Путиным, и, когда программа "совместных действий" будет утверждаться, к теме снова вернутся.

Свои задачи в условиях новых пошлин Лукашенко предложил решать таможне. В то же время, добавил, что период придется пережить, хоть Минск и не намерен отступаться от вопроса компенсации.

К слову, президент России Владимир Путин перед громкими заявлениями Лукашенко не пасует. "Дни.ру" ранее писали, что смотреть следует на факты, например, проанализровать наличие программы интеграции наших стран, которая фактически и означает создание конфедеративного государства. К 2021 году "дорожная карта" будет реализована, таким образом, надо понимать, что Минск согласен с условиями России. Об этом же сегодня писал и "Коммерсант".