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"Не будем сидеть за одним столом": Мирные переговоры по Ливии в Москве оказались под вопросом

14 января 2020, 00:54  •  66 • Политика
Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались? Саррадж отказался встречаться с Хафтаром. "Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах", - заявили в так называемом Правительстве национального согласия (ПНС).
Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве. Информацией поделился руководитель "Высшего государственного совета" Ливии Халед аль-Мишри.
Согласно информации МИД России, в понедельник, 13 января, Саррадж и Хафтар должны были принять участие в мирных переговорах в Москве. Мероприятие было организовано под эгидой России и Турции. На переговорах предполагалось подписание соглашения о прекращении огня.
"Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах", - цитирует телеканал Libya Al Ahrar слова представителя ПНС.
При этом Халед аль-Мишри отметил, что ПНС продолжает переговоры с турецкими и российскими представителями.
Напомним, что в Ливии в настоящий момент царит двоевластие. Столицу страны контролирует "Правительство национального согласия", установленное при участии ЕС и ООН. При этом большая часть страны находится под контролем избранного народом парламента, на стороне которого выступает глава Ливийской национальной армии Хафтар.
Последний ведёт наступление на столицу Ливии с целью изгнать силы ПНС. В этой связи проигрывающее "правительство" обратилось за военной помощью к Турции. Для недопущения эскалации конфликта и вмешательства в ситуацию третьих стран были срочно организованы переговоры.

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