"Не будем сидеть за одним столом": Мирные переговоры по Ливии в Москве оказались под вопросом

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве. Информацией поделился руководитель "Высшего государственного совета" Ливии Халед аль-Мишри.

Согласно информации МИД России, в понедельник, 13 января, Саррадж и Хафтар должны были принять участие в мирных переговорах в Москве. Мероприятие было организовано под эгидой России и Турции. На переговорах предполагалось подписание соглашения о прекращении огня.

"Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах", - цитирует телеканал Libya Al Ahrar слова представителя ПНС.

При этом Халед аль-Мишри отметил, что ПНС продолжает переговоры с турецкими и российскими представителями.

Напомним, что в Ливии в настоящий момент царит двоевластие. Столицу страны контролирует "Правительство национального согласия", установленное при участии ЕС и ООН. При этом большая часть страны находится под контролем избранного народом парламента, на стороне которого выступает глава Ливийской национальной армии Хафтар.

Последний ведёт наступление на столицу Ливии с целью изгнать силы ПНС. В этой связи проигрывающее "правительство" обратилось за военной помощью к Турции. Для недопущения эскалации конфликта и вмешательства в ситуацию третьих стран были срочно организованы переговоры.