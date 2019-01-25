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"Не будем платить за членство без участия": В Совфеде объяснили, при каких условиях Россия выплатит взнос в Совет Европы

25 января 2019, 23:39  •  84 • В мире
Совет Европы озвучил сумму долга России по взносам: 60 миллионов евро. Однако до сих пор не решена проблема полноправного участия российской делегации в работе всех уставных органов СЕ. "Мы не будем платить только за сам факт членства без участия", - заявили в Совете Федерации.
Москва заплатит взносы в Совет Европы за два года. Но сделает она это только в том случае, если ей будет гарантировано полноправное участие в работе всех органов СЕ, вплоть до ПАСЕ.
Об этом заявил в беседе с журналистами глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор напомнил о том, что Россия уже и раньше озвучила эти же самые условия, при которых она погасит весь долг по взносам. Эту позицию сформулировал МИД России.
Член Международного комитета СФ Ольга Морозова уверена, что "платить должно и нужно только за участие". По ее словам, Россия брала на себя обязательства "участвовать и платить", но не "платить за сам факт членства" в Совете Европы.
"Причем мы же готовы платить при изменении дискриминационных условий", - отметила сенатор. Никакие угрозы тут не возымеют действия, они лишены какого-либо смысла. Проще просто изменить регламент ПАСЕ, добавила Морозова.
Кстати, по словам официального представителя Генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хёльтгена, отказ России перечислить 30 миллионов евро за этот год в бюджет организации заставит Совет Европы начать экономить.
"Мы готовимся к тому, что в 2019 году, вероятно, не будет российских взносов. Это будет означать сокращение деятельности и должностей. Точный объем усечений сейчас подсчитывается", - заявил Хёльтген в ответ на запрос агентства ФАН.
Напомним, Госдума РФ приняла решение отказаться от внесения в Совет Европы ежегодного взноса в размере около 30 миллионов евро, поскольку наша страна не отправляет делегацию в ПАСЕ. Такое решение было принято в связи с лишением России права голоса на заседаниях Парламентской ассамблеи, продленным на 2019 год.
Комментарий Косачева приводит "РИА Новости".

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