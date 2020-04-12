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"Не будем обозначать фамилии": О странности сделки по продаже Сбербанка и главном акционере

12 апреля 2020, 18:35  •  22 • Политика
Юрий Пронько в эфире Царьграда говорил о продаже Сбербанка: сделка реализована, однако пробелы остаются. О странности сделки и главном акционере - в очередном выпуске программы "Царьград. Главное". "Не будем обозначать фамилии", - отметил Пронько, говоря о тех, у кого мы выкупали активы.
Министерство финансов России объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. За 50% + 1 акцию было уплачено 2,139 трлн рублей, взятых из средств ФНБ. Глава Сбера Герман Греф заявил, что в результате сделки акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится - через ФНБ и минфин - "весь народ России". Так называемая сделка века стала одной из ключевых тем в эфире программы "Царьград. Главное" с Юрием Пронько.
"Колоссальная сумма была изъята из Фонда национального благосостояния. Вообще, действительно, странная какая-то ситуация. Реальной поддержки до сих пор не ощущают ни российские домохозяйства, ни российский бизнес. Общая программа на сегодня оценивается всего в 300 миллиардов рублей", - размышлял Юрий Пронько в подводке, добавляя, что для сделки деньги нашлись.
Кроме того, ведущий привёл цитату главы Сбербанка Германа Грефа, который считает, что выгодоприобретателем от сделки становится "весь народ России".
"Я вас всех поздравляю с этим событием - вот такая интерпретация от Грефа, от этих деятелей. Весь народ России является главным акционером, что ложь на самом деле: через Силуанова, через минфин - через деятелей, которые на нас с вами экономили, мы теперь стали собственниками. Надеюсь, что это будет более осязаемые моменты обретать", - отметил Пронько.
Юрий Пронько пояснил, что сделка, с одной стороны, логична. Она ликвидировала конфликт интересов - формально.
"Странность этой сделки заключается ещё и в том, что мы должны были выкупить этот актив у группы весьма влиятельных людей. Знаете, не будем обозначать их фамилии. Но складывается именно такое впечатление: чтобы вернуть Сбербанк, который контролирует треть всего денежного потока, 45% всего финансового рынка, потребовалось более 2 триллионов рублей, чтобы вернуть его в российскую юрисдикцию", - напомнил Юрий Пронько, приводя известное мнение учредителя Царьграда Константина Малофеева.
В деталях о сделке - программа "Царьград. Главное".

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