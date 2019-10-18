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"Не будь дураком" в переписке довело до войны: США празднуют 120 часов перемирия, в Турции стоят на своём

18 октября 2019, 10:39  •  87 • Политика
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана. К такому решению после прошедших переговоров пришли американская и турецкая стороны. Впрочем, как уточнил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, договорённости не стоит расценивать как режим прекращения огня. Кроме того, приоткрыл он политические карты, немаловажное значение в начале боевых действий на севере САР имело письмо Трампа, адресованное Эрдогану.

120 часа мира

Турция и США договорились на 120 часов приостановить военную операцию турок на севере Сирии. Это решение ранее объявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре было решено, что курдам дадут время, чтобы выйти из "зоны безопасности".
Как отметил Пенс, США будут содействовать выводу вооружённых курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии.
В турецком МИД уточнили, что согласились на предложение США в обмен на то, что американские военные отберут у курдских отрядов всё тяжёлое вооружение.
"Сегодня при переговорах мы получили то, что хотели. США приняли важность создания зоны безопасности. Мы полностью договорились. Они приняли нашу обеспокоенность", - заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передаёт РИА Новости.
И пока американская сторона буквально празднует выпрошенные у Анкары 120 часов, а Трамп заявляет, что Эрдоган для него друг - в Турции стоят на своём.
Да-да, именно другом назвал американский лидер своего турецкого коллегу. Выступая перед журналистами в техасском Форт-Уэрте, он заявил, что ранее анонсируемые им санкции не понадобятся, "поскольку Турция делает то, что она делает".
"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем, - отметил Трамп и добавил: - Он поступил правильно, и я действительно ценю это".

Турция не простит

Но, как сообщает "РИА Новости", в Турции помнят фамильярное отношение США. В частности, начало военной операции на севере Сирии можно расценить как ответ Анкары на письмо из Белого дома.
"Мы ранее не видели, чтобы уровень отношений снижался настолько, чтобы такие письма получать, но американский народ сам это письмо оценил по достоинству - многие американцы в своих комментариях в соцсетях писали, что подобные письма неприемлемы", - приводятся слова турецкого министра Мевлюта Чавушоглу.
Как ранее отмечали в Кремле, тон адресованного Трампом Эрдогану послания был "крайне необычным". Потому неудивительно, что, как ранее сообщали СМИ, в Турции попросту выбросили послание американского лидера.
Напомним, что в своём письме от 9 октября, когда Турция объявила о начале наступления в северо-восточной части Сирии против сил самообороны сирийских курдов, Трамп писал своему турецкому коллеге следующее: "Вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут. Не будь крутым парнем. Не будь дураком!"
Потому говорить о том, что в Анкаре внезапно всё забыли, не стоит. К тому же после прошедших переговоров с американцами турки вновь подчеркнули, что введённый 120-часовой буфер для вывода сил курдов не означает режима прекращения огня.

Просто клоун

Как рассказал в комментарии Царьграду директор Центра Богословско-политических исследований из США Михаил Тильман, в ситуации с Турцией Трамп показал себя не как политик или бизнесмен, а как шоумен. Президент США даже не понял, насколько он хамски поступил.
Трамп "позволил себе выражение, которое просто невозможно, неприемлемо употреблять в дипломатическом языке", тем более когда вы имеете дело с представителем восточной страны.
"Это воспринимается как неуважение, как оскорбление, и с таким человеком дело иметь не захотят. Поэтому то, что Эрдоган бросил в мусорный ящик письмо Трампа - это абсолютно ожидаемая реакция", - указал он.
По словам эксперта, можно констатировать, что это первый в истории американской внешней политики случай, когда президент на словах допускает такого рода действия.
"С точки зрения дел, американские президенты вели себя беспардонно и грубо уже в течение десятилетий на мировой арене - и бомбёжка Югославии, и агрессия в Ираке… Можно долго перечислять список. Но это первый раз, когда президент США позволяет себе поведение на уровне дешёвого ток-шоу. Это абсолютно неприемлемо. И результат, которого Трамп достиг, оказался противоположным. И это совершенно предсказуемо", - констатировал Тильман.

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