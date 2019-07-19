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"Не бросайте нас": Путин дал личное обещание в ответ на тихую просьбу жителей затопленного Тулуна - видео
19 июля 2019, 17:09 • 13 • Политика
Во время посещения президентом России Владимиром Путиным Иркутской области жители Тулуна обратились к нему с просьбами. Одна из них тихо попросила: "Не бросайте нас". В ответ глава государства дал людям личное обещание вернуться.
От видео из Иркутской области со встречи местных жителей с президентом России Владимиром Путиным в Тулуне может бросить в дрожь. Люди окружили главу государства и один за другим высказывали ему все, что накипело, все те проблемы, с которыми они столкнулись после наводнения.
Напоследок одна из жительниц рискнула обратиться к лидеру с просьбой, которую тут же подхватили все присутствующие на встрече.
"Не бросайте нас здесь", - тихим голосом обратилась женщина к главе государства.
"Нет, ну что вы. Я приеду еще, - тут же в ответ дал личное обещание жителям Тулуна Путин. - Я обязательно приеду посмотреть. Особенно в связи со школой. Школу нужно восстановить. Чтобы дети в школу пошли".
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