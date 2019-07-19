"Не бросайте нас": Путин дал личное обещание в ответ на тихую просьбу жителей затопленного Тулуна - видео

От видео из Иркутской области со встречи местных жителей с президентом России Владимиром Путиным в Тулуне может бросить в дрожь. Люди окружили главу государства и один за другим высказывали ему все, что накипело, все те проблемы, с которыми они столкнулись после наводнения.

Напоследок одна из жительниц рискнула обратиться к лидеру с просьбой, которую тут же подхватили все присутствующие на встрече.

"Не бросайте нас здесь", - тихим голосом обратилась женщина к главе государства.

"Нет, ну что вы. Я приеду еще, - тут же в ответ дал личное обещание жителям Тулуна Путин. - Я обязательно приеду посмотреть. Особенно в связи со школой. Школу нужно восстановить. Чтобы дети в школу пошли".