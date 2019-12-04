"Не брезгует никакими деньгами": Клинцевич оценил заработок Навального на фейковых расследованиях

Псевдорасследование Алексея Навального о главе ВТБ Андрее Костине принесло оппозиционеру и блогеру почти 5 миллионов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей. Заработки безработного "борца с режимом" прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, Навальный фактически живёт на деньги, получаемые с фейковых расследований. По мнению сенатора, блогер относится к той категории личностей, которые зарабатывают на политике. Однако заработок Навального очень трудно назвать честным, отмечает Клинцевич.

"Он позиционирует себя борцом с коррупцией, при этом не брезгует никакими деньгами", - сказал сенатор в интервью Nation News.

Клинцевич добавил, что Навальный вообще ничего не делает бесплатно. Сенатор считает, что то, чем занимается блогер и оппозиционер, не имеет ничего общего с реальной политикой, порядочностью и здравым смыслом.