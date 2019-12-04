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"Не брезгует никакими деньгами": Клинцевич оценил заработок Навального на фейковых расследованиях
04 декабря 2019, 13:09 • 59 • Политика
"Борец с коррупцией" Навальный ничего не делает бесплатно, сказал российский сенатор Клинцевич, комментируя миллионные заработки оппозиционера на фейковых расследованиях. "Он позиционирует себя борцом с коррупцией, при этом не брезгует никакими деньгами", - отметил политик.
Псевдорасследование Алексея Навального о главе ВТБ Андрее Костине принесло оппозиционеру и блогеру почти 5 миллионов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей. Заработки безработного "борца с режимом" прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич.
По его словам, Навальный фактически живёт на деньги, получаемые с фейковых расследований. По мнению сенатора, блогер относится к той категории личностей, которые зарабатывают на политике. Однако заработок Навального очень трудно назвать честным, отмечает Клинцевич.
Клинцевич добавил, что Навальный вообще ничего не делает бесплатно. Сенатор считает, что то, чем занимается блогер и оппозиционер, не имеет ничего общего с реальной политикой, порядочностью и здравым смыслом.
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