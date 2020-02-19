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"Не бойтесь ездить в Россию" - призвал осуждённый за шпионаж Берг. И заявил о "паранойе" русских спецслужб и чиновников

19 февраля 2020, 15:09  •  83 • Политика
Осуждённый в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил о "паранойе" русских спецслужб и чиновников. Но, тем не менее, призвал не бояться ездить к нам. "Не бойтесь ездить в Россию", - заявил он в интервью СМИ.
С неожиданным призывом выступил норвежец Фруде Берг. Напомним, в России его осудили за шпионаж. Мужчину задержали ещё в 2017 году при получении документов, содержащих секретные данные о Военно-морском флоте России. Берга приговорили к 14 годам тюрьмы, и отбывать срок он должен был в колонии строгого режима. В прошлом году его передали Норвегии в рамках обмена.
Сейчас же он заявил, что стоит быть осторожным при посещении нашей страны, но попросил не пугаться приезжать к нам.
"Не бойтесь ездить в Россию", - призвал Берг.
При этом осуждённый за шпионаж норвежец отметил, что может понять страх, который испытывают люди, столкнувшиеся с силовиками нашей страны. А также заявил о "паранойе" русских спецслужб и чиновников. Но исключил, что какого-то его земляка арестуют ещё.
"Я могу понять людей, которые сталкивались с проблемами со стороны спецслужб России, я понимаю их страх, но всё же. Конечно, нужно быть осторожными, когда ты отправляешься в Россию, и надо учитывать определённый уровень паранойи, который есть у сотрудников спецслужб, у тех же российских чиновников", - сообщил он в интервью РИА Новости.

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