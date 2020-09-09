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"Не борьба против России"? Тихановская снизошла до просьбы к русским

09 сентября 2020, 15:10  •  195 • Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам России, снизойдя до просьбы: не верить "пропагандистским СМИ и политикам", которые утверждают, что протесты в республике в том числе - это и борьба против России. Оппозиционерка уверяет в обратном.
Спустя месяц после того, как в Белоруссии прошли президентские выборы и страну захлестнула волна протестов, подогреваемая из-за границы, оппозиционерка и экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская снизошла до просьбы к русским.
В своём очередном обращении она призвала граждан России не верить пропаганде и внезапно вспомнила, что русские и белорусы - братские народы и соседи. При этом белорусские протесты и провокации она отказалась связать с Россией - с борьбой против нашей страны. И это несмотря на то, что именитые политологи и эксперты, анализируя ситуацию в республике, утверждают обратное.
"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И, уверена, не станет таковой, - заявила Тихановская. - Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное".
Оппозиционерка также отмечает, что сейчас "очень важно не испортить отношения между нашими народами".

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