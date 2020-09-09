"Не борьба против России"? Тихановская снизошла до просьбы к русским

Спустя месяц после того, как в Белоруссии прошли президентские выборы и страну захлестнула волна протестов, подогреваемая из-за границы, оппозиционерка и экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская снизошла до просьбы к русским.

В своём очередном обращении она призвала граждан России не верить пропаганде и внезапно вспомнила, что русские и белорусы - братские народы и соседи. При этом белорусские протесты и провокации она отказалась связать с Россией - с борьбой против нашей страны. И это несмотря на то, что именитые политологи и эксперты, анализируя ситуацию в республике, утверждают обратное.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И, уверена, не станет таковой, - заявила Тихановская. - Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное".

Оппозиционерка также отмечает, что сейчас "очень важно не испортить отношения между нашими народами".