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"Не более двух сроков": Путин внёс в Госдуму поправку об ограничении максимального срока полномочий президента России

20 января 2020, 22:39  •  43 • Политика
Владимир Путин внёс в Госдуму поправку об ограничении максимального срока полномочий президента России. Речь идёт о не более чем двух сроках.
Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение в Государственною Думу законопроект о внесении изменений в Основной закон. Документ появился в электронной базе парламента.
В частности, изменить предлагается статью 81 Конституции России. Речь идёт об ограничении полномочий главы государства двумя сроками (по шесть лет каждый).
"Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - указано в документе.
Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию России глава государства Владимир Путин предложил также закрепить в Основном законе положение о регулярной индексации пенсий. По мнению президента, данная инициатива позволит избежать манипуляций, обеспечив гражданам достойное существование.

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