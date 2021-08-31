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"Не благодарите": Захарова подсказала Киеву, как сократить Русь-Украину

31 августа 2021, 22:25  •  40 • Политика
В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину. Захарова подсказала Киеву более подходящее название. "Укрусь. Не благодарите", - написала дипломат.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского работают над тем, чтобы переименовать страну в Русь-Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала начинание Киева.
О планах по переименованию Незалежной рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что работает над тем, чтобы отобрать у России бренд "русских".
Русь - это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим,
- заявил советник главы офиса президента Украины в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на YouTube-канале.
По словам Марии Захаровой, из вышесказанного можно выделить два момента. Во-первых, теперь ясно, чем на самом деле занимаются в офисе президента Украины. Потому что до этого признания имелся целый ряд вопросов.
Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите,
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
Пользователи Сети были менее сдержанны и предложили более нецензурное название для украинского государства.

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