"Не бизнес защищает государство, а государство - бизнес": В Кремле опровергли "меморандум" Минфина США

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства никогда не использовал российский бизнес с целью продвижения каких-либо интересов государства.

"Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действовал в интересах своего бизнеса (...). Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах", - цитирует заявление Пескова РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что в этой ситуации все происходит наоборот: интересы российского бизнеса защищает государство, и это происходит во всем мире.

"Доказательный меморандум", который был опубликован во вторник, 28 мая, Минфином США, призван обосновать справедливость ограничительных мер в отношении Олега Дерипаски. В офисе бизнесмена оценили обнародованные документы, которые, как оказалось, американское правительство отыскало в газетах и даже в картах Google Maps.

В "меморандуме" управления по контролю за иностранными активами американского Минфина утверждается, что Дерипаска "действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица правительства России". Представители олигарха подчеркнули, что документ "наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями".