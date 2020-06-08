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"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромными тиражами

08 июня 2020, 07:00  •  117 • В мире
В Сети вирусным стало видео уроженца Анголы Антонио, который по-своему объяснил причину протестов в США. Он также ответил и на вопрос, почему африканцы бедные. "Не беси, пожалуйста", - обратился он к автору вопроса.
Выходец из Анголы Антонио, который живет в Иваново, по-своему разложил ситуацию с протестами в США. Он не стал вдаваться в детали о бунтовщиках, а поднял тему о расизме. В частности, ответил на вопрос, почему "чёрные" такие бедные.
"Почему "белые" любят работать, а вы, "чёрные", такие ленивые? Брось, мы не ленивые, мы отдыхаем" - заявил он.
Скриншот Twitter/pavel_xii
Антонио объяснил, что за времена рабства африканцы наработались, а потому "белые" сейчас должны работать. К тому же, подчеркнул он, у его предков даже не было зарплаты, а у нынешних работающих она есть.
"Знаешь, почему мы отдыхаем? Потому что наши ребята работали 500 лет бесплатно, теперь мы отдыхаем. Теперь это ваша очередь работать, окей? Ждём ещё пятьсот лет и потом будем заново работать, пока - мы отдыхаем. Не беси, пожалуйста. У каждого своя очередь работать, теперь это ваша очередь работать. У вас даже зарплаты есть, у нас не было зарплат, так что не беси. Любви всем", - сказал он на видео.
Ролик из TikTok моментально разошёлся по другим соцсетям и вызвал отклик у пользователей. У многих эти заявления вызвали негодование.
"Я по нему вижу, что он 500 лет работал!" - иронично отметила пользователь Twitter Аля.
"Сейчас не хотят работать, а через 500 лет окончательно разучатся", - добавил Smart dog.
"Но ведь на автозаводах Мичигана, Алабамы полно работает негров. О чём он вообще?" - недоумевает Xaos25.
"Как перестать орать! Непонятно, на кого в Африке они бесплатно работали и почему там такая <все так плохо>" - добавил Godfazzer.

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