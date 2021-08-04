|
"Не анекдот. Но смешно": Зеленский захотел обезопасить белорусов
04 августа 2021, 14:50 • 143 • Политика
Президент Владимир Зеленский захотел обезопасить белорусов, дав новое поручение СБУ и МВД. "Не анекдот. Но смешно", - прокомментировала журналист Юлия Витязева.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности страны и МВД предоставить дополнительную защиту прибывшим в страну гражданам Белоруссии, поскольку их жизни, якобы, может угрожать опасность.
Правоохранители, как следует из указа Зеленского, должны "изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Республики Беларусь". Речь идёт о белорусах, прибывших на Украину в течение последнего года.
"Не анекдот. Но смешно. Особенно тем гражданам Украины, которых местная полиция от мелких воров и хулиганов защитить не в состоянии", - прокомментировала в своём Telegram-канале журналист Юлия Витязева.
Подпишитесь на нас
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2021, 23:45
|
02 августа 2021, 00:30
|
29 июля 2021, 10:20
|
30 июля 2021, 23:00
|
31 июля 2021, 00:50
|
02 августа 2021, 20:40
|
02 августа 2021, 17:00