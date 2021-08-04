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"Не анекдот. Но смешно": Зеленский захотел обезопасить белорусов

04 августа 2021, 14:50  •  143 • Политика
Президент Владимир Зеленский захотел обезопасить белорусов, дав новое поручение СБУ и МВД. "Не анекдот. Но смешно", - прокомментировала журналист Юлия Витязева.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности страны и МВД предоставить дополнительную защиту прибывшим в страну гражданам Белоруссии, поскольку их жизни, якобы, может угрожать опасность.
Правоохранители, как следует из указа Зеленского, должны "изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Республики Беларусь". Речь идёт о белорусах, прибывших на Украину в течение последнего года.
"Не анекдот. Но смешно. Особенно тем гражданам Украины, которых местная полиция от мелких воров и хулиганов защитить не в состоянии", - прокомментировала в своём Telegram-канале журналист Юлия Витязева.

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