"Не анекдот. Но смешно": Зеленский захотел обезопасить белорусов

Президент Владимир Зеленский захотел обезопасить белорусов, дав новое поручение СБУ и МВД. "Не анекдот. Но смешно", - прокомментировала журналист Юлия Витязева.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности страны и МВД предоставить дополнительную защиту прибывшим в страну гражданам Белоруссии, поскольку их жизни, якобы, может угрожать опасность.

Правоохранители, как следует из указа Зеленского, должны "изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Республики Беларусь". Речь идёт о белорусах, прибывших на Украину в течение последнего года.

"Не анекдот. Но смешно. Особенно тем гражданам Украины, которых местная полиция от мелких воров и хулиганов защитить не в состоянии", - прокомментировала в своём Telegram-канале журналист Юлия Витязева.