"Не 500 млн, а 775": Суммы в деле о хищениях отца экс-сенатора Арашукова растут как снежный ком

Рауль Арашуков, отец экс-сенатора Рауфа Арашукова, подозревается в хищениях на общую сумму 775 миллионов рублей. Сумма увеличилась в связи с новым уголовным делом.

Изначально Арашуков-старший подозревался в трёх эпизодах хищения средств на общую сумму более 500 миллионов рублей. Однако теперь следствие подозревает отца экс-сенатора в ещё одном эпизоде растраты, ущерб от которой составил более 250 миллионов рублей.

Речь идёт о периоде с ноября 2012 по ноябрь 2014 года, когда Арашуков-старший присвоил денежные средства АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Вместе с подельниками он перечислил 266,7 миллиона рублей компании на расчётные счета ООО "Артекс-Юг" без исполнения обязательств по договорам, считает следствие.

Таким образом, общая сумма средств, в растрате которых подозревают отца экс-сенатора, превышает отметку в 775 миллионов рублей. При этом Рауль Арашуков своей вины не признает, заявил ТАСС его адвокат.