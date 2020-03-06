"Назрела показательная порка": В Общественной палате России потребовали заблокировать Twitter

В Общественной палате России призвали начать блокировку иностранных соцсетей с Twitter. Об этом пишет Ura.ru.

Как пояснил член ОП Артём Кирьянов, администрация Twitter систематически нарушает требование российского законодательства и пропускает большие объёмы фейковых новостей.

"Давно назрела показательная порка. Если хотите закрыть Twitter, давайте закроем Twitter", - пояснил он.

Инициативу поддержал и председатель комиссии по развитию информационного общества Александр Малькевич. Он указывает, что негативный эффект будет минимальным, ибо Twitter не пользуется такой популярностью у граждан, как YouTube или "ВКонтакте".

Ранее бывший лидер группировок хакеров Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис рассказал о том, что американские спецслужбы могут получить информацию о любом пользователе мессенджера WhatsApp, а также выстраивать сеть общения нужного человека с другими лицами, передаёт РИА ФАН.