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"Назрела показательная порка": В Общественной палате России потребовали заблокировать Twitter
06 марта 2020, 11:35 • 132 • Политика
В Общественной палате России потребовали заблокировать Twitter. "Назрела показательная порка", - подчеркнули члены ведомства.
В Общественной палате России призвали начать блокировку иностранных соцсетей с Twitter. Об этом пишет Ura.ru.
Как пояснил член ОП Артём Кирьянов, администрация Twitter систематически нарушает требование российского законодательства и пропускает большие объёмы фейковых новостей.
"Давно назрела показательная порка. Если хотите закрыть Twitter, давайте закроем Twitter", - пояснил он.
Инициативу поддержал и председатель комиссии по развитию информационного общества Александр Малькевич. Он указывает, что негативный эффект будет минимальным, ибо Twitter не пользуется такой популярностью у граждан, как YouTube или "ВКонтакте".
Ранее бывший лидер группировок хакеров Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис рассказал о том, что американские спецслужбы могут получить информацию о любом пользователе мессенджера WhatsApp, а также выстраивать сеть общения нужного человека с другими лицами, передаёт РИА ФАН.
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